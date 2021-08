Selvaggio pestaggio in mezzo alla strada, preso l'aggressore: 21enne denunciato per spaccio

ANCONA - Sarebbe un 21enne di origine pugliese l'autore del selvaggio pestaggio ai danni di un ragazzo il cui video, in mezzo alla strada, ha indignato e preoccupato tutta la città di Ancona. Gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona lo hanno acompagnato in questura e, per ora, denunciato solo per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio dopo il ritrovamento in casa sua dei vestiti che indossava quando è stato ripreso dal video, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento di dosi e per l'accenno a una tentata compravendita di una dose di hascish nel video; per le lesioni invece non c'è per ora una denuncia della parte offesa. L'ipotesi è che si sia trattato di una spedizione punitiva per vendicare un sgarbo precedente.

