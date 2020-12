Si schianta contro una vetrata durante la festa: giovane in ambulanza a sirene spiegate nella notte

ANCONA - Una festa esagerata. E con conseguenze. Già perchè stanotte intorno all'una in un appartamento in zona Pincio è stato necessario l'intervento della Croce Gialla per soccorrere un giovane che si è ferito andando ad urtare in maniera piuttosto violenta contro una vetrata. Alla festa c'erano tanti giovani tutti dei paesi dell'est europa, il ragazzo è stato portato all'ospedale di Torrette per le cure del caso.

