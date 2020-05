Ancona, schianto tra uno scooter e una moto: morto un 84enne, un altro uomo è grave

Ultimo aggiornamento: 23:02

Drammaticoin centro adUn uomo di 84 anni a bordo di uno Scarabeo si è scontrato con un 46enne in sella a una moto Husqvarna 701. Il primo è morto e il secondo è in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto in via Giannelli, fuori della Galleria del Risorgimento. Forse per una mancata precedenza.Sul luogo sono giunti i mezzi di soccorso della Croce Gialla e della Croce Rossa, l'automedica del 118 e la polizia locale. Inutili i tentativi di rianimare l'anziano, mentre il 46enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette in prognosi riservata.