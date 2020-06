Ancona, spara e uccide la moglie malata. Poi si sdraia vicino a lei e si toglie la vita

Ha ucciso la moglie, alle prese da anni una grave malattia, e poi si è tolto la vita con la pistola che custodiva in casa. È accaduto ieri pomeriggio Filottrano (Ancona), come riportano i media locali. A sparare Antonio Pireddu, 60 anni, ex appuntato dei carabinieri al Norm di Osimo, sfibrato e probabilmente caduto in depressione a causa della lunga battaglia combattuta accanto alla moglie, Ida Creopolo, 59 anni, con un patologia che l'aveva costretta a letto con i bomboloni d'ossigeno.



Due i colpi sparati, secondo un prima ricostruzione: i cadaveri sono stati trovati nella stessa stanza l'uno ai piedi dell'altra. La scoperta è stata fatta da uno dei figli che era entrato nella villetta a Sant'Ignazio di Filottrano, nella strada che conduce a San Faustino di Cingoli, con un altro mazzo di chiavi perché i genitori non rispondevano al telefono. Disperati e increduli famigliari e conoscenti di una famiglia stimata. Sul posto i carabinieri di Osimo, del Reparto operativo di Ancona, della scientifica e i sanitari della Potes di Osimo. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA