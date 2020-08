Entra in casa della ex con le minacce ma lei chiama la polizia che arriva e arresta l'uomo

Ultimo aggiornamento: 16:06

ANCONA - Dopo aver minacciato di sfondare la porta di casa se non lo avesse assecondato, ieri sera un uomo è riuscito ad entrare dall'ex compagna ad Ancona. Nel frattempo però la donna aveva avvertito il con una telefonata. Gli agenti sono subito intervenuti e, dopo aver trovato il portone d'ingresso del condominio aperto, hanno trovato l'uomo nell'appartamento dell'ex compagna. All'apparenza barcollante probabilmente per aver assunto alcolici, aveva con sé uno zaino contenente un cartone di vino bianco svuotato e una bottiglia di whisky vuota per metà. L'uomo è stato arrestato per e violazione di domicilio. Ora è a disposizioni dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.