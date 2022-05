Andrea Bocelli, svaligiata la sua nuova villa: il cantante ancora nel mirino dei ladri

Andrea Bocelli è finito un'altra volta nel mirino dei ladri: la sua nuova villa è stata svaligiata. Si tratta della seconda casa dell’artista, che si trova nel quartiere di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi. I malviventi sono riusciti a fare irruzione facilmente nella proprietà scavalcando il cancello d’ingresso e forzando uno dei portoni. Hanno rubato in ogni stanza.

APPROFONDIMENTI MILANO Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa di Nina Moric:... IL CASO Napoli, un mercante svizzero voleva il Salvator Mundi:... IL FURTO Napoli. Piazza Garibaldi, ruba cellulare dalla borsa di una ragazza:...

Leggi anche > Rissa al campo di calcio, 12enne arriva in ospedale con una chiave infilzata in testa

L’abitazione, elegante e dal notevole valore storico, è stata acquistata solo di recente da Andrea Bocelli e, come riporta Il Giornale, non c'era nessuno dentro casa. Il bottino portato via dai ladri sarebbe stato in ogni caso consistente. Ad accorgersi del furto è stato il personale di servizio che lo ha subito avvisato.

L’artista era in partenza per Amsterdam dove terrà due concerti il 3 e 4 maggio allo Ziggo Dome. Non è la prima volta che è vittima dei ladri: nel 2018 una banda cercò di introdursi con la forza nella villa sul lungomare di Forte dei Marmi minacciando Bocelli e la sua famiglia con dei manganelli. Grazie all’intervento di un vigilante i criminali fuggirono via.