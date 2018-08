Andrea Cerulli morto a Genova. Portuale Culmv, papà e tifoso del Genoa che andava a lavoro

Mercoledì 15 Agosto 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 14:23

aveva 47 anni: è una delle vittime accertate nel crollo del. Portuale della Culmv, il 14 agosto stava andando verso Voltri, per il suo turno di scarico. I colleghi lo aspettavano a lavoro, ma quel ponte che percorreva ogni giorno lo ha tradito.era anche un noto tifoso del Genova, così a dare notizia della morte è stato proprio il Genoa Club Portuali Voltri attraverso la sua pagina Facebook: «Il Genoa Club Portuali Voltri si stringe attorno alla famiglia di Andrea, nostro associato, nostro amico, nostro collega, vittima della tragedia di Ponte Morandi. Ciao Andre…». Per ricordarlo, una foto con la maglia rossoblù e il figlioletto piccolo sulle spalle.Increduli i colleghi della Culmv, che lo hanno cercato anche sui social e lì si sono sfogati: «Ma porca miseria si è sani e si va a lavorare di notte a fare 3 e 4 turni e poi invece si rischia di morire per un crollo di un ponte. Roba da matti vi meritate una denuncia della madonna voi della manutenzione di Autostrade sempre chiusa x lavori la corsia a destra del ponte Morandi. Vergognaaaaaaaa!!!! Forza Cerulli x favore non voglio crederci, rispondi dai segni di vita», scrive uno. «Addio Andrea Cerulli abbiamo perso un collega un amico con te si poteva parlare di tutto, di ralla eri spesso con me in squadra mi mancheranno i tuoi Ciao Feno, Grande Feno, piango e non mi capacito per questa perdita per un maledetto ponte crollato. Riposa in pace socio», scrive un altro.