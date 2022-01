Trovato morto nel camion compattatore dei rifiuti: Andrea aveva 43 anni

E' stato trovato in un Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone (Lecce) il corpo del 43enne Andrea Ferrari che si era allontanato l'1 gennaio dalla sua abitazione a Taviano (Lecce) facendo perdere le sue tracce. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nel vano per la raccolta di cartoni di un camion in dotazione a un supermercato di Gallipoli dove la sua auto era parcheggiata. E poi il camion avrebbe sversato il carico nell'Ecocentro dove vengono trattati i rifiuti.

Questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che l'uomo, secondo quanto emerso durante un comitato tecnico in prefettura, già in passato si era introdotto in un camion per la raccolta dei cartoni. Per questo gli investigatori hanno deciso di verificare se il 43enne l'avesse fatto ancora e hanno indirizzato le loro ricerche nella giusta direzione. I resti del corpo sono ora al vaglio del medico legale.