Andrea Ghirardi, è l'uomo trovato morto tra i boschi del Trentino: è un ex della Legione straniera

VILLADOSE (ROVIGO) - La sua morte resterà avvolta da molti interrogativi che resteranno irrisolti, ma quanto meno il nome dell'uomo trovato senza vita nei boschi della Val di Fiemme il 2 maggio scorso non è più un mistero: si tratta infatti di Andrea Ghirardi, che avrebbe compiuto 44 anni il 29 aprile, anche se per quella data si era già spento. Era nato a Villadose, in provincia di Rovigo, ed era stato anche nella Legione straniera francese ....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati