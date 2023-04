Imprenditore rapinato a Firenze: ad Andrea Panconesi (di Luisa Via Roma) rubato un orologio da 150mila euro

Imprenditore del lusso rapinato a Firenze. La vittima è Andrea Panconesi, del marchio Luisa Via Roma, che è stato fermato da alcuni uomini nei pressi di via Bolognese che gli hanno strappato via un orologio gioiello che portava al polso, un Patek Philippe da 150mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori, a bordo di un'auto, sarebbero entrati in azione nel momento in cui Panconesi era sceso dalla sua vettura. La vittima, che non avrebbe riportato lesioni, è stata poi sentita dagli investigatori della squadra mobile della questura che adesso sta conducendo le indagini. I poliziotti stanno visionando anche le immagini riprese dalla telecamere che si trovano nella zona di via Bolognese e stanno cercando di capire se l'imprenditore fosse seguito dai rapinatori.