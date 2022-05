Andrea Sciarrini, 40 anni, papà di due figlie: stroncato da un malore al termine della partita di basket

PESARO - Il basket marchigiano in lutto. Una notizia improssiva, inaspettata: è morto Andrea Sciarrini, 40 anni, stroncato da un malore appena terminata una partita di promozione con il Marotta Basket. La squadra di Sciarrini aveva affrontato l'Urbania Basket. Fulmineo il malore che l'ha ucciso. Andrea Sciarrini era una grande appassionato di basket sia come giocatore nei campionati minori marchigiani che come organizzatore di eventi sportivi.

APPROFONDIMENTI PADOVA Il papà va a svegliarlo e lo trova in fin di vita: Matteo... IL DRAMMA Silvia Di Pietro, malore fatale a Bologna: morta a 38 anni, lascia... ROMA Emanuele Provvedi, malore improvviso a Roma: morto a 43 anni...

Lo ricorda la Fip Marche con il presidente Davide Paolini, il condiglio e i collaboratori che «si stringono attorno alla famiglia».

Dario Sonda, morto in un incidente l'ex campione di ciclismo: aveva 31 anni

«Non mi sento bene, sostituitemi nel turno», il medico 48enne Decet trovato morto: ipotesi malore

Molti i messaggi toccanti sulla bacheca facebook del giocatore, ricordato per il suo sportivo e uomo sempre sorridente anche con gli avversari sul campo amici finita la gara. Sciarrini lascia la moglie Ilaria e due figlie.