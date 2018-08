Andria, sorprende ladri di auto nel garage di casa: investito, è grave

Sorprende i ladri mentre gli rubano le auto di famiglia nel garage di casa e viene investito e lasciato ansimante a terra: l

Quando ha sorpreso i malviventi l'uomo ha tentato di fermarli, ma è stato investito da una delle vetture rubate partita a tutta velocità. È ora ricoverato con riserva di prognosi in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.



L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, ha sentito rumori intorno alle 5 di questa mattina, e si è affacciato dal balcone della sua abitazione accorgendosi che il cancello del garage era aperto e ha quindi chiamato il 113. Nel frattempo è sceso a controllare e ha sorpreso due persone a bordo delle auto parcheggiate. Uno dei ladri, a bordo di una Focus, ha ingranato la retromarcia e lo ha investito violentemente. È poi fuggito con il complice e con l'altra auto, una Golf. Sull'accaduto indaga la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Giovedì 9 Agosto 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 16:23

a vittima, un uomo di 44 anni, ha subito diverse gravi lesioni e fratture alle vertebre. Il fatto è accaduto in un quartiere periferico di Andria.