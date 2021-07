La fidanzata lo lascia, lui spara dal balcone contro i suoi amici: «È colpa vostra»

Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato di Canosa di Puglia, è stato arrestato dai Carabinieri di Andria ed è finito in carcere per duplice tentato omicidio, dopo aver sparato dal balcone contro una coppia di amici della sua ex che lo aveva lasciato. L'uomo, che era ai domiciliari, ha tentato di uccidere la coppia imputando loro di aver favorito un abbandono che, secondo gli inquirenti, «aveva soprattutto minato il suo prestigio criminale».

