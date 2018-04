Genova, Angela trovata morta in casa: ancora nessuna traccia del marito scomparso

Non si hanno ancora notizie di Javier Napoleon Pareja Gamboa, marito di Angela Reyes Coello, la donna trovata morta ieri nella sua abitazione di Certosa con una coltellata al cuore. L'uomo che era ritornato sabato a Genova dopo alcuni mesi in Ecuador proprio per tentare un riavvicinamento con la moglie, risulta irreperibile da almeno 36 ore. Il suo identikit è stato diramato dai carabinieri del nucleo investigativo a tutte le forze di polizia con particolare attenzione a stazioni e aeroporti ma i documenti di Pareja sono stati trovati nel piccolo appartamento di via Fillak così come le valige che non sono mai state disfatte: questo potrebbe far pensare che l'uomo si nasconda in città a casa di qualcuno anche se non è escluso che abbia deciso di farla finita.



Formalmente Pareja non è ancora indagato per l'omicidio della moglie: il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Gabriella Marino è ancora contro ignoti, ma è questione di ore. Intanto la sorella della vittima ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un appello per trovare il marito di Jenny (questo il nome con cui era nota a tutti la vittima): «questo assassino è ricercato - ha scritto in spagnolo -. A tutti quelli che lo vedono: per favore, chiamate la polizia in Spagna o in Italia. Per favor, condividete, non è uno scherzo. ha appena assassinato mia sorella e si è dato alla fuga. Grazie per la collaborazione».

Lunedì 9 Aprile 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 14:47

