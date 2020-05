Angelo, 35 anni, muore precipitando con il parapendio sui Monti Dauni nel Foggiano

Ultimo aggiornamento: 19:33

dopo essersi schiantato al suolo precipitando con il parapendio a Panni, sui Monti Dauni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento del parapendio. Per soccorrere il 35enne sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri.dopo essere precipitato col parapendio in località Largo Piano, a Panni. Il 35enne è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. I carabinieri stanno eseguendo accertamenti per verificare il funzionamento del parapendio e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.