Angelo Onorato morto, al vaglio una lettera lasciata a un amico avvocato. Le fascette al collo e il sangue. Cosa sappiamo. La figlia: papà è stato ammazzato

Il caso di Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne trovato senza vita nella sua auto, una Range Rover, in una bretella di Viale Regione Siciliana a Palermo. Il corpo era nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. La morte per soffocamento ma sarebbe stato trovato del sangue. Cosa succede e cosa non torna. Gli aggiornamenti di oggi, 26 maggio.

Francesca Donato, il marito Angelo Onorato morto a Palermo: «Me l'hanno ammazzato». Trovato in auto con una fascetta al collo