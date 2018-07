Annega nel sottopassaggio allagato dal temporale, le ultime parole alla mamma: «Ho paura di morire qui»

Muore in diretta, parlando al telefono con la mamma. Un grido d'aiuto al quale la povera donna non ha potuto accorrore. La tragedia si è consumata l'altra notte nel Canavese tra Feletto e Rivarolo. Un uomo di 51 anni è morto annegato in un sottopasso che si è allagato a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla zona. La vittima stava percorrendo a bordo della sua auto il sottopasso quando, improvvisamente, la struttura si è riempita di acqua bloccando la vittima che non è riuscita ad abbandonare l’auto e a mettersi in salvo. La vittima è un operaio residente a Favria, Guido Zabena, che stava tornando a casa dopo il lavoro. L'uomo è morto annegato, dopo essere rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso. Alle due, quando si è verificato l'episodio, sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all'uomo di uscire dal veicolo. Indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.