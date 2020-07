Milano, annega a 59 anni all'idroscalo: era ​entrato in acqua per rinfrescarsi

Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era ​entrato in acqua per rinfrescarsi. Un uomo di 59 anni è mortonelle acque dell' Idroscalo di Milano . È accaduto attorno alle 16.35, i paramedici del 118 hanno solo potuto constatare il suo decesso. Secondo quanto raccontato dai testimoni, l'uomo era a spasso col cane e amici quando è entrato in acqua per rinfrescarsi. Dopo alcune bracciate, però, non è riuscito a tornare a riva ed è annegato prima di poter essere soccorso. Non è chiaro se abbia avuto un malore.LEGGI ANCHE --> Ragazza si getta nel Lago di Garda dopo una serata alcolica e batte la testa: è gravissima