«Antonietta amava le sue bimbe, ieri ha comprato un ovetto di cioccolato»: i coniugi frequentavano un gruppo di preghiera

Antonietta Gargiulo amava le sue figlie: ieri aveva comprato un ovetto di cioccolato per la sua bimba più piccola, prima della tragedia di questa notte. «Adora le sue bambine e da quando stava da sola si occupava lei di tutto», dice una vicina della donna ferita gravemente dal marito Luigi Capasso che poi ha ucciso le due figliolette di 8 e 13 anni e si è ammazzato.





«L'ultima volta che ho visto Antonietta Gargiulo è stata ieri sera: è venuta nel mio negozio per pagare una bolletta e poi ha comprato un ovetto di cioccolato per la sua bimba più piccola», aggiunge il titolare di una tabaccheria che si trova a poche decine di metri dove all'alba è avvenuta la strage di Latina. «Da alcuni mesi non vedevo più il marito - prosegue - sapevo che si erano separati. Sembrava una famiglia normale, come tante e invece».



frequentavano il gruppo di preghiera 'Gesù risorto' nella chiesa di San Valentino a Cisterna. «Lo frequentavano entrambi da più di 10 anni, sono stati a lungo molto felici - spiega Ascanio, un amico che frequentava con i coniugi il gruppo di preghiera - ma nell'ultimo anno qualcosa è cambiato. Lei aveva deciso di lasciarlo. E lui aveva reagito molto male, si era presentato circa cinque, sei mesi fa in fabbrica dove lei lavorava e l' aveva picchiata.L'ultima volta che l'ho visto era molto giù, diceva che non aveva più una moglie. In realtà Antonietta non voleva davvero lasciarlo, ma solo che lui si pentisse del suo comportamento e la smettesse con la sua gelosia». Antonietta Gargiulo nel gruppo di preghiera suonava la chitarra. Negli ultimi mesi, sempre secondo Ascanio, ha deciso di non partecipare più agli incontri perché si doveva occupare da sola delle sue figlie.