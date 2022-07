Antonio Andreani cade in un pozzo durante la sua festa dei 40 anni e muore: tragedia a Trapani

Tragedia a Erice, in provincia di Trapani, dove un uomo è morto durante la sua festa dei 40 anni. La vittima è Antonio Andreani, di Molfetta: stava festeggiando il suo compleanno con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e l'uomo ci è finito dentro. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta. Andreani stava ballando sulla copertura del pozzo, quando la struttura che lo copriva ha ceduto.

Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo di Andreani solo intorno alle 4 del mattino, dopo l'arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Andreani aveva una profonda ferita alla testa. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l'autopsia disposta dalla Procura di Trapani.