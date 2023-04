Antonio Rizzo, malore nel sonno: calciatore di 23 anni morto nel Leccese. Il cadavere trovato dalla madre, disposta l'autopsia

Malore nella notte, muore calciatore 23enne. Ritrovato senza vita nel suo letto dalla madre. Non c'è stato nulla da fare per Antonio Rizzo, giovane operaio che ha militato in diverse squadre di calcio salentine. Il cuore del giovane ha cessato di battere nel corso della notte all'improvviso.

Antonio Rizzo, morto per malore a 23 anni

A fare la tragica scoperta questa mattina - 22 aprile - la madre del giovane operaio. La donna ha visto che il figlio non si alzava dal letto ed è andata a svegliarlo, ma lo ha trovato senza vita. Inutile l'intervento del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ruffano.

IL CORDOGLIO

Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce e l'ispezione cadaverica che possa far luce sui motivi della morte del giovane.

La notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente: tanti i messaggi di cordoglio e i post sui social che ricordano Antonio come un ragazzo sempre solare, allegro e amante dello sport.