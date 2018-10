Anziana donna uccisa a Ragusa: fermato l'ex marito per omicidio

Sabato 13 Ottobre 2018, 11:43

È stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa per omicidio volontario Giuseppe Panascia, 74 anni, il marito di Maria Zarba, 66 anni, uccisa ieri sera nella sua abitazione, nel centro del capoluogo ibleo. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura. Secondo l'accusa avrebbe ucciso la moglie, dalla quale era separato da un anno circa, per contrasti sulla loro separazione. L'uomo, che è stato interrogato dalla polizia e dal Pm Giulia Bisello alla presenza di un avvocato d'ufficio, si è proclamato innocente.Gli investigatori stanno cercando l'oggetto contundente col quale è stata colpita a morte Maria Zerba, la donna di 66 anni uccisa, due giorni fa, nella sua abitazione, a Ragusa, e trovata in una pozza di sangue da un nipote. Secondo l'accusa Panascia avrebbe ucciso l'ex moglie, dalla quale era separato da un anno circa, per contrasti sulla loro separazione. Gli investigatori stanno analizzando le tracce trovate sul luogo del delitto, bisognerà attendere qualche giorno per avere i risultati degli accertamenti tecnici effettuati dai biologi del gabinetto di polizia scientifica, giunti da Palermo. «La Polizia di Stato di Ragusa ha raccolto in tempi brevissimi gravi indizi di colpevolezza che hanno permesso al pubblico ministero di disporre il fermo dell'indagato - dice il vice questore aggiunto e dirigente della Mobile di Ragusa, Antonino Ciavola - Il risultato investigativo è frutto anche dell'aiuto fornito dai familiari della vittima che hanno offerto una totale collaborazione per l'accertamento dei fatti nonostante l'immenso dolore».