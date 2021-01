Schio, anziana travolta e uccisa vicino alle strisce da un'auto mentre attraversa con la badante

SCHIO - Oggi alle 11.20 B.T., un 84enne di Torrebelvicino, alla guida di autovettura Fiat Multipla, ha investito Mariya Petryk, 58enne residente a Schio, mentre spingeva la carrozzina che trasportava la Maria Luisa Casolin, 89 anni, con la quale aveva regolare contratto di badante. Giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'intersezione con via Riboli, l'uomo ha investito le due donne: mentre la badante veniva caricata sul cofano, l'anziana è stata sbalzata lateralmente sull'asfalto. A seguito dell'urto entrambe le donne sono trasportate al Pronto Soccorso di Santorso, in prognosi riservata. Casolin è morta alle 15.20.

Napoli, il dramma di Anna: la ciclista travolta e uccisa in una galleria, lascia due figli

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA