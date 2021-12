Roma, anziana morta dopo la rapina: «L’hanno seguita in casa». Caccia ai killer con i video

I vigili del fuoco l’avevano trovata riversa in terra, priva di conoscenza e con una ferita alla testa, provocata forse dalla caduta. Ma il suo cuore continuava a battere e così si è sperato che potesse salvarsi dopo la sciagura in cui era finita con la sorella: entrambe vittime di una rapina in casa nel quartiere Nuovo Salario, a Roma Nord. E invece Maria Pifano, 91 anni, è deceduta ieri mattina all’ospedale Sandro Pertini dov’era stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati