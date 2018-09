Roma, anziana trovata morta in strada: spunta l'ombra di un pirata

Una pattuglia del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale è intervenuta questa mattina alle 8:30 circa a via degli Alberini dove è stato trovato il cadavere di una donna di 74 anni. Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia Locale sono emersi alcuni elementi che sembrano ricondurre ad un investimento con omissione di soccorso.



Ma proseguono le indagini e solo il medico legale potrà stabilire con certezza se la causa del decesso, causato o dall'impatto con un veicolo o se forse per un malore, la donna si trovasse già a terra quando è stata colpita da un mezzo in transito.



L'identificazione del corpo è stata possibile grazia al ritrovamento di un cellulare, che la persona aveva nella borsa. La 74enne era infatti senza documenti. Gli agenti sono riusciti rintracciare i familiari della vittima.

Sabato 1 Settembre 2018, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 16:11

