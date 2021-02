Anziana perde una busta con 6mila euro alla fermata del bus, soldi trovati e restituiti

Era stata rinvenuta alla fermata dell'autobus, a Trieste. Al suo interno i carabinieri della stazione di Trieste - Guardiella hanno trovato una busta contenente 6.330 euro in contanti. Subito sono scattate le ricerche del legittimo proprietario che aveva, probabilmente, involontariamente perso quella borsa con il suo prezioso contenuto. I militari dell’Arma hanno quindi passato al setaccio le immagini delle telecamere della zona per risalire a chi aveva scordato in quel punto la sacca. Hanno scoperto quindi che la proprietaria della borsa era una signora triestina di 83 anni. Sono riusciti a ritrovarla e a riconsegnarle borsa e denaro. Era i risparmi di una vita. Incredula ma felice la signora si è recata presso la stazione dei carabinieri per recuperare tutti quei contanti che per lei erano importantissimi e per ringraziare i militare che sono riusciti prontamente a risalire a lei.

