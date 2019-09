Anziana picchiata e rapinata da due banditi mentre rientra in casa: arrestati due ventenni

Sabato 28 Settembre 2019, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 18:08

Una rapina dalle modalità feroci messa a segno da una ragazza ed un uomo, romeni, contro un’anziana di 79 anni, che stava rincasando in via Conegliano, al. La donna è stata picchiata senza un briciolo di pietà. E’ accaduto mercoledì scorso. L’anziana era stata aggredita di spalle ed era stata scaraventata in terra e colpita più volte alla testa. Nonostante l’estrema violenza della rapina, le urla della vittima avevano permesso di attirare l’attenzione dei vicini che erano riusciti a mettere in fuga la coppia.La vittima era finita in ospedale. La rapinatrice, una romena,, 22 anni, fu arrestata lo stesso giorno della rapina dagli agenti della polizia del commissariato Appio, diretta da Pamela De Giorgi e del Reparto Volanti, l’uomo, invece, era riuscito a far perdere le tracce ma è stato arrestato oggi: si chiama25 anni. Il suo arresto è stato possibile grazie alle indagini, da parte degli uomini del commissariato San Giovanni diretto da Mauro Baroni. Il bandito ha cercato di alterare il suo aspetto, facendosi crescere la barba e tagliandosi i capelli, ma è stato riconosciuto dagli agenti che dopo averlo accompagnato in commissariato lo hanno sottoposto al fermo per rapina