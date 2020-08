Tenta di strangolare un'anziana per strada: è caccia all'uomo

Ottantenne aggredita in strada mentre va a fare la spesa. La donna sotto choc ha raccontato ai carabinieri di Schio di essere stata avvicinata da un uomo che avrebbe tentato di strangolarla in una delle vie principali di San Vito di Leguzzano in provincia di Vicenza.

Una versione supportata dal referto medico, fornito ai carabinieri in sede di denuncia, da quale si evidenzia la presenza di ecchimosi e possibili segni di pressione sul collo, e dalla testimonianza di chi ha soccorso la donna e ha assistito alla scena.

Di ritorno dalla parrucchiera l’anziana stava andando a piedi alla Coop di via Schio, quando, a poche decine di metri dal supermercato, è stata aggredita da un uomo che è sceso al volo dalla bicicletta e ha tentato di strangolarla. Alcuni passanti richiamati dalle grida della donna sono corsi in aiuto e sono riusciti a bloccare l'aggresione. L'uomo, visibilmente fuori di sè, è scappato.

Ultimo aggiornamento: 12:52

