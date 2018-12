Uccide la madre a martellate la notte di Natale e cerca di togliersi la vita: è grave

Una donna di 89 anni è stata uccisa a martellate nella sua abitazione di Robbiate, nel Lecchese. In casa si trovava il figlio che è stato portato in ospedale ferito gravemente. Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio il figlio, 65 anni, a sferrare i colpi mortali, per poi tentare di togliersi la vita. Ora è piantonato all'ospedale in condizioni gravissime.



Il corpo dell'anziana è stato trovato intorno all'ora di pranzo dai carabinieri avvertiti da una persona che non ha ricevuto risposta da madre e figlio quando è andata a casa loro. Sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che hanno forzato una porta (tutte le porte sono risultate chiuse il che fa escludere l'intervento di altre persone) e hanno trovato in casa anche il figlio della vittima, 65 anni, che sembra soffra di una profonda depressione. L'uomo è ora in ospedale in attesa di essere interrogato.

Martedì 25 Dicembre 2018, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2018 16:51

