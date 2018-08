«Str***o, ubriacone. Stai zitto». Anziani insultati e maltrattati nella casa di riposo

Mercoledì 8 Agosto 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 14:45

TRIESTE - Insulti,. Giornate da incubo in una casa di riposo per gli anziani ospiti fino all'epilogo che si è concretizzato connei confronti di altrettanti operatori socio assistenziali. Si tratta di una struttura polifunzionale gestita da privati.I provvedimenti sono stati disposti dal Tribunale di Trieste – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, al termine di accurate e delicate indagini svolte anche con l’ausilio di attività tecnica presso i locali della casa di riposo: in questo modo sono stati rilevati diversi spiacevoli episodi di prepotenze (insulti, minacce e strattonamenti) nei confronti di, che hanno avuto come protagonisti i due arrestati, un uomo ed una donna, dimostratisi incuranti dello stato di fragilità e solitudine delle loro vittime. I responsabili sono stati posti agli arresti presso le loro abitazioni a disposizione dell’Autorità giudiziaria, la quale ha ritenuto necessario adottare tali misure restrittive per evitare che costoro potessero reiterare i loro comportamenti delittuosi nei confronti di quelle persone di cui avrebbero dovuto prendersi cura.