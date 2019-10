A 96 anni accoltella alla gola la moglie costretta a letto: lei in pericolo di vita, lui arrestato

L'anzianaè costretta a letto da due anni, lui cerca di ucciderla. È successo a Massa Finalese, in provincia di, dove un 96enne ha accoltellato alla gola la moglie di 86 anni, confinata su un letto da circa due anni per problemi di salute. È accaduto alle 13.45 di oggi.L'uomo, dopo aver minacciato di suicidarsi, è stato bloccato dai carabinieri, allertati dalla badante dei due coniugi anziani, che ha lanciato l'allarme dopo aver sentito le urla della donna. L' anziana , in pericolo di vita, è stata portata in elicottero presso l'Ospedale Maggiore di Bologna mentre il marito - fermato dai carabinieri di Carpi - è stato fermato ed accompagnato presso il Centro di Igiene Mentale dell'ospedale Ramazzini.