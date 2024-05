Anziano di 80 anni gratta e vince mezzo milione e chiama la ricevitoria: «Cosa devo fare?». La reazione del tabaccaio

«Pronto? Ho vinto 500mila euro al Gratta e Vinci preso da voi... cosa devo fare?». Sebastiano e Katia, i proprietari della storica tabaccheria di Conselve non credevano alle loro orecchie. Uno dei clienti abituali ha staccato il biglietto vincente, con una cifra di quelle che ti cambiano la vita. Il fortunato vincitore, ovviamente rimasto anonimo, è un ottantenne che ha portato a casa mezzo milione con un biglietto pagato 5 euro il 18 maggio scorso.

La vicenda

A sorprendere, è la fiducia che questo cliente ha riposto nel tabaccaio.

Dopo la scoperta, l'anziano ha telefonato ai proprietari della tabaccheria, è tornato e si è fatto aiutare nell'incasso. «Siamo un paese di 10.000 abitanti - ha raccontato il titolare Sebastiano Antico a "La Prima Padova" - la nostra è la tabaccheria centrale per cui siamo un po' un punto di riferimento anche per gli anziani, soprattutto in questi ultimi anni per l'avvento di questa informatica. Gli anziani trovano difficoltà a ottenere determinati servizi, quindi loro si appoggiano a noi, per quanto ci è possibile». Tutto normale, quindi? «Non nego che di alcune persone abbiamo i codici PIN dato che non sanno neanche utilizzare la loro carta per fare dei pagamenti», ha spiegato. L'onestà che paga e riempie il cuore.