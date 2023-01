Non risponde al citofono, trovato morto in casa: la moglie era accanto al cadavere

Anziano trovato morto in casa a Motta di Livenza (Treviso). La vittima è un uomo di 84 anni ritrovato questa mattina, 4 gennaio, intorno alle 11 nella propria abitazione in via Carlo della Frattina a Motta di Livenza.

La coppia non usciva di casa e non rispondeva al citofono così i vicini hanno allertato i soccorsi. In casa, l'uomo era con la moglie che all'arrivo dei soccorsi era in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti il Suem, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Sono stati fatti accertamenti sulle condizioni dell'aria dell'abitazione per verificare la presenza di monossido.