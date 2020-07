Milano, anziano cerca di uccidere la moglie con una pistola: ricoverati entrambi in gravi condizioni

Un anziano ha cercato di uccidere a colpi d'arma da fuoco la moglie in un appartamento di via Forze Armate a Milano. Secondo un prima ricostruzione, l'uomo, 81 anni, ha sparato alla moglie, coetanea, e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. Sono entrambi ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Questura.

Ultimo aggiornamento: 08:45

