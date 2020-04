Anziano sale su un autobus e ci passa tutto il giorno: «A casa mi annoiavo»

La noia da quarantena a volte è davvero estenuante. Per questo un anziano di Messina ha deciso di dare un po’ di pepe alla sua giornata, è uscito di casa ed è salito su un autobus, dove ha passato lì tutto il giorno per cambiare un po’ la sua routine.



Un viaggio continuo da un capolinea all'altro, in solitaria dunque. Peccato che però il suo fuori programma gli sia costato una multa: «A casa mi annoiavo, volevo un modo per far passare più veloce il tempo», avrebbe detto agli agenti, che lo hanno sanzionato per aver violato il dpcm, racconta MessinaToday.