Anziano solo in casa a Ciampino cade e chiama il 118, dopo il soccorso brinda con i sanitari al nuovo anno

Una bella storia di capodanno è quella del soccorso chiamato prima della mezzanotte a Ciampino di un anziano caduto in casa. L'uomo è riuscito a chiamare il 118 e la centrale operativa ha immediatamente disposto l'invio di un equipaggio. All'arrivo del personale dell'ambulanza l'anziano è stato soccorso, medicato e controllato. Per fortuna non aveva niente di grave, ma come "regalo" ha chiesto al personale di restare con lui e fare un brindisi alla mezzanotte, dato che avrebbe atteso l'arrivo del nuovo anno da solo.

Alla fine l'anziano se l'è cavata bene, qualche piccola escoriazione e tanta paura nella solitudine dell'ultimo dell'anno "allietata" dall'equipaggio del 118.

