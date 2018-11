«Il Pandino è pronto», così la banda della cocaina riforniva il litorale romano: 10 arresti

Dieci persone in arresto per un'operazione anti-droga ad Anzio. Sono ritenute responsabili in concorso fra loro di acquisto, detenzione e spaccio di cocaina.I carabinieri stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip delTribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I provvedimenti scaturiscono da un'attività investigativa portata avantidai Carabinieri della Tenenza di Ardea, nel primo semestre del 2017, che ha avuto inizio a seguito di alcuni controlli effettuati sul Lungomare ardeatino.

Ne è emerso che l'assai redditizia attività di spaccio era portata avanti fondamentalmente da un gruppo disoggetti a capo del quale vi era uno degli arrestati di oggi: oltre a fornire la cocaina, aveva messo in atto un sistema basato sulla costante presenza di uno spacciatore pronto a portare la droga in uno degli 11 luoghi di spaccio del litorale tra Lavinio e Tor Vajanica, con un vero e proprio cambioturno. Per la ricezione dell'ordine veniva utilizzato sempre lo stesso telefono, passato in consegna da uno spacciatore all'altro.



Il modus operandi era sempre lo stesso, il richiedente contattava lo spacciatore di turno e, mediante l'uso di termini in gergo utilizzati perquantificare la dose - Promo, Jeep/Jeeppetta, Pandino - ordinava la dose per poi concordare il luogo di incontro. Una volta giunti sul posto a bordo di rispettive auto o moto, avveniva lo scambio.



Quindi piccoli trasporti, poco rischiosi e rapidi. L'Attività d'indagine ha consentito contestualmente di far emergere comeuno degli indagati, spacciatore al soldo del capogruppo, sfruttando la retedi vendita aveva avviato un'attività di spaccio in proprio con l'ausilio di un suo parente che era il custode dello stupefacente parallelo. Sono state accertate decine di cessioni al giorno che, seppur fatte in piccole quantità, risultavano particolarmente proficue algruppo in oggetto portando introiti quantificati in circa 45mila euro mensili. L'operazione dei carabinieri si è svolta nelle prime ore del mattino ed èstata attuata con l'impiego di circa 50 uomini della Compagnia di Anzio e del Gruppo di Frascati e con l'ausilio di militari del NucleoCinofili di Roma S. Maria di Galeria, presenti con cani addestrati allaricerca di droga.

