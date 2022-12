Due ragazze sono morte questa notte in un incidente sulla litoranea Ostia-Anzio in direzione Ardea, su via della Pinete (nota con questo nome per la presenza di numerosi pini). La vettura su cui viaggiavano è finita contro un'albero, come riportano i vigili del fuoco che sono intervenuti. La tragedia è avvenuta verso l'una di notte (all'1.20 circa).

Ragazze morte ad Anzio, la dinamica dell'incidente

L’allarme è scattato 20 minuti dopo l’una. Quando una pattuglia di Carabinieri di Ardea ha notato un'auto incidentata. Secondo quanto ricostruito, la macchina ha sbandato ed è finita contro un pino sulla litoranea Ostia-Anzio, in direzione Ardea.

Chi sono le due amiche morte

Le ragazze avevano 21 e 22 anni. Una era residente ad Ardea, mentra l'altra era di Milano e aveva deciso di andare a trovare l'amica sul litorale laziale. Ma la notte scorsa le è stata fatale.

Cosa sappiamo

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Tra le prime ipotesi c'è quella che le due ragazze stessero rientrando a casa dopo la serata passata ad Anzio con amici in qualche locale. Ma tutto è ancora da verificare. Non si esclude che l'incidente sia stato provocato dalle giovani, senza fattori esterni. Sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di un'altra vettura.

I soccorsi

L'auto, una Fiat Grande Punto, è stata trovata da una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Ardea che in transito l'ha notata. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere due ragazze ventenni decedute nell'impatto. Le salme delle due ragazze sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie.

