Paura sul litorale, corrente trascina al largo cinque persone: catena umana per salvarle

Sabato 15 Giugno 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 18:14

Paura ad, allo stabilimento balneare. Tra ragazzi stavano facendo il bagno quando a causa della forte corrente sono stati trascinati al largo, a circa 200 metri dalla costa. I bagnini della spiaggia libera adiacente allo stabilimento si sono subito tuffati per salvarli e insieme a loro sono entrati in acqua anche circa 15 ragazzi. Tutti quanti, però, si sono trovati presto in balia della corrente. A questo punto una trentina di bagnanti ha fatto una lunga catena umana, e grazie all'utilizzo di una fune ancorata a riva, è riuscita a trarre tutti in salvo.