Infermiera uccide i figli con un'iniezione letale: «Non ce la faccio più»

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

TORINO - Ha usato la stessa sostanza utilizzata negli Stati Uniti per le esecuzioni. Marisa Charrère, 48 anni, ha ucciso così i suoi due figli, Nissen di 7 e Vivien di 9. Prima li ha sedati e poi ha fatto loro un'iniezione letale di potassio. Allo stesso modo si è poi tolta la vita. I due bambini sono stati trovati morti nei loro letti: la madre, un'infermiera esperta, era invece riversa in soggiorno. Un dramma che si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì, in un'abitazione nel centro di Aymavilles, paese a pochi chilometri da Aosta. L'abitazione si trova proprio a fianco della chiesa parrocchiale del piccolo comune, una palazzina di pochi alloggi. Ad avvertire la polizia è stato il marito della donna, Osvaldo Empereur, agente del corpo forestale della Valle d'Aosta, in servizio alla caserma di Arvier, che dopo il suo rientro a casa, verso mezzanotte, ha trovato i corpi dei figli e della moglie.