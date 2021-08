Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa

Duecento persone ballavano dentro una discoteca in barba alle norme anti Covid. A sorprenderle è stata la polizia locale di Appiano Gentile, comune in provincia di Como. È successo tutto la notte di sabato 31 luglio nel locale Wood Club Pinetina di via Ordenada. Gli agenti in borghese della polizia locale si sono "infiltrati" tra i clienti che, nonostante la normativa anti Covid, stavano ballando come se nulla fosse all'interno della discoteca. Inizialmente al gestore del locale gli agenti hanno notificato la chiusura temporanea della discoteca per cinque giorni per violazione delle regole anti virus. Successivamente però sono stati condotti ulteriori accertamenti che hanno portato a una sospensione temporanea della licenza per 15 giorni.

Non è chiaro se ad allertare le autorità sia stato qualche residente. Di certo, la posizione del titolare del locale non è ora delle più facili: oltre al mancato rispetto della normativa anti-Covid, infatti, l'imprenditore è stato anche denunciato a piede libero perché gli agenti hanno accertato la mancanza dell'autorizzazione per attività da ballo.

