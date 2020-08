Aprilia, incendio in un appartamento: i volontari dell'Alfa salvano una donna

Rogo in un'abitazione oggi in tarda mattinata in via degli Olmi ad Aprilia. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile Alfa che hanno tratto in salvo una donna sotto choc per quanto stava accadendo. L'incendio ha interessato un appartamento al piano terra al civico 12, in via degli Olmi, traversa di via Galileo Galilei in pieno centro. Grazie al tempestivo intervento dei volontari è stato evitato il peggio. Sul posto anche il 118.

