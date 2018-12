Paura ad Aprilia, lancia molotov dentro la scuola: arrestato un ex studente. Era stato bocciato

Giovedì 20 Dicembre 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 10:27

Paura e tensione ad Aprilia questa mattina all’ingresso di scuola al Rosselli, poco prima delle 8,00. Un ragazzo - uno studente quindicenne che era stato bocciato - ha urlato improvvisamente secondo alcuni testimoni di voler far esplodere una bomba e ha poi lanciato due bottiglie incendiarie all'interno dell'istituto. In quel momento si sono vissuti momento di panico e si è creato un fuggi fuggi generaleSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Aprilia. Nessuno è rimasto ferito. Il ragazzo - come si pensava all’inizio - non si è barricato nell’istituto. Da alcune indiscrezioni sembra abbia problemi di salute. Indossava una mimetica ed è stato subito fermato dai militari e portato in caserma in via Tiberio. Ad esplodere pare siano state tre molotov. Ora sono in corso degli accertamenti e l’istituto di via Carroceto è stato evacuato per precauzione.