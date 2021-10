Spende banconote false da 100 euro, sorpreso e arrestato

Spendeva soldi falsi, è stato sorpreso e arrestato dai militari della Guardia di Finanza che sull'auto dell'uomo hanno trovato altre banconote pronte ad essere "piazzate".

L'operazione delle Fiamme gialle del Comando Provinciale Latina è dei giorni scorsi e riguarda un uomo di 47 anni di origini campane ma residente ad Aprilia. Nella zona dei Castelli Romani, in due distinte occasioni, prima in una pasticceria e poi in una gelateria, aveva pagato utilizzando banconote contraffatte del taglio di 100 euro. Lo hanno sorpreso i militari della Tenenza di Aprilia che grazie alle successive perquisizioni hanno trovato altre quattro banconote contraffatte - sempre da 100 euro - nascoste in un sacchetto all’interno di un’intercapedine del vano motore dell'auto. L’uomo su disposizione della Procura di Velletri è stato sottoposto a giudizio per direttissima a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.