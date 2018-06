Aquarius arrivata a Valencia: «Welcome to home»

L'odissea è finita: dopo nove giorni in mare hanno toccato finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo di nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. Una volta sbarcati questi migranti, è entrata nel porto la nave Aquarius che ha a bordo ancora 106 persone, poi sarà il turno dell'Orione della Marina militare italiana con 249 migranti.

Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa dove verrà effettuato il primo screening sanitario per i migranti: chi è in condizioni precarie di salute, le donne incinte e i bambini, verranno portati in ospedale mentre tutti gli altri saranno indirizzati nei diversi centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione. L'ingresso delle navi è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i migranti dopo giorni in mare. Sulla banchina del molo sono presenti circa 700 giornalisti da ogni parte d'Europa e sono tenuti ad una distanza di circa 200 metri dal punto in cui attraccheranno le navi.

«Sollievo e felicità a bordo della nave #Aquarius appena vediamo le coste spagnole. Ci separano 4 miglia dal porto di #Valencia. La fine di un'Odissea lunga e estenuante è vicina». Lo scrive su twitter Sos Mediterranee, la Ong francese che si sta occupando del trasporto dei 106 migranti a bordo della nave Aquarius, la seconda che attraccherà nel porto di Valencia dopo la Dattilo, l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana ormeggiata stamattina alle 6,50 con i primi 274 migranti a bordo.



Sos Mediterranee ha anche postato un video in cui si vedono i migranti sulle navi della navi ballare ed esultare alla vista delle coste spagnole.



L'Italia ci ha respinto, Dio no

«La guardia costiera ci ha salvati. Piangevamo tutti perché eravamo da 20 ore in mare e loro ci hanno tranquillizzato. Mi chiedo perché l'Italia ci ha respinto. Ci deve essere una ragione. Qualsiasi cosa accada, c'è sempre una ragione. Ma Dio ha un piano migliore per noi. L'Italia ci ha respinto ma Dio non lo farà mai». Queste le parole di uno dei migranti a bordo dell' Aquarius rilanciate da Medici senza frontiere.



Medici senza frontiere

Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità # Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. E quanto scrive in un tweet Medici senza frontiere.

Domenica 17 Giugno 2018

