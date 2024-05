Tragedia all'Air Show prima delle Frecce Tricolori: uomo muore investito da una cisterna a L'Aquila. Aveva 41 anni, era co-pilota dell'elisoccorso del 118

L’AQUILA - Tragedia durante la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei parchi dell’Aquila: una persona è morta investita da una cisterna in fase di manovra.

La vittima dell'incidente all'aeroporto di Preturo è il co-pilota dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila, 41 anni. «Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell'Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico». Lo dichiara all'Ansa il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Gino Bianchi. Avincis è la società affidataria del servizio elisoccorso in Abruzzo. Per le 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. Sul posto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno.

LA DINAMICA

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un'autocisterna in manovra, per operazioni di routine di rifornimento dei velivoli, sulla pista dell'aeroporto. Si trovava probabilmente in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima.