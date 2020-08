L'Aquila, paura nella notte: l'incendio si è avvicinato alle abitazioni

L'AQUILA - Nottata di preoccupazione e timore all'Aquila per l'incendio che da giorni sta distruggendo la pineta di Monte Pettino. Le fiamme, nelle ultime ore, si sono pericolosamente abbassate verso le abitazioni, sia lungo via Antica Arischia che nella zona di Cansatessa. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono terminate intorno alle 20. Intorno alle 22 il fuoco è tornato ben visibile sul monte, generando la preoccupazione dei residenti. Ora bisognerà attendere l'alba prima del nuovo intervento dei mezzi aerei.



Fiamme anche a Marruci di Pizzoli, dove è andato a fuoco un pino in un'area privata. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno subito domato le fiamme. Ultimo aggiornamento: 23:28