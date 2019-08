L'Aquila, auto precipita in un condominio: un morto e due feriti

Mercoledì 28 Agosto 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 14:46

L'AQUILA - Un singolare e, purtroppo, grave incidente si è verificato in tarda mattinata all'Aquila, nella zona di via Strinella, esattamente lungo via Penne.Per cause da accertare, un'automobile, una Nissan Micra, con a bordo tre persone, ha sfondato una ringhiera ed è letteralmente precipitata all'interno del cortile di un condominio.L'impatto è stato violento: una persona, un'anziana del 1938, è deceduta. Feriti gli altri due occupanti. Sul posto 118, Polizia e vigili del fuoco.Sembra che i tre fossero in città per assistere alla Perdonanza.Notizia in aggiornamento