L'Aquila, auto si scontra con un camion: una donna finisce in ospedale

SCOPPITO - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nella zona di Madonna della Strada, nel territorio di Scoppito. Per cause ancora da accertare, un'auto si è scontrata con un tir che trasportava carichi pesanti, in parte finiti sulla carreggiata.

A quanto pare è stata proprio la vettura, per ragioni in corso di accertamento, a finire addosso al mezzo pesante.

Le conseguenze peggiori le ha avute la donna che era alla guida dell'auto. Si tratta di C.A., 66 anni. E' stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono da valutare. Il caso viene valutato di media gravità, ma la donna è cosciente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)