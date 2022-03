L'AQUILA - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la statale 17, all’altezza del distributore Sodifa, nei pressi del Tecnopolo d’Abruzzo. I conducenti delle due vetture, pesantemente danneggiate, sono rimasti illesi. Paura, invece, per un bimbo di pochi mesi che era a bordo di una delle auto. Il piccolo è stato portato precauzionalmente in ospedale: fortunatamente non ha riportato traumi.